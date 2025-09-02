Fisher'dan Doncic'e tavsiye: "Alışkanlıkların 10 yıl böyle sürmeli"

NBA'in eski guardlarından Derek Fisher, ESPN LA'ye yaptığı açıklamalarda Los Angeles Lakers'ın yeni süperstarı Luka Doncic'in uzun vadede disiplinli kalması gerektiğini söyledi.

Fisher, "Benim kariyerimde sorumluluklarım Luka'nınkiler kadar büyük olmadı. Onun omuzlarında bir franchise'ı geleceğe taşımak gibi bir sorumluluk var. Şampiyonluk yolunda kısa vadeli düşünmek yetmez, uzun vadeli alışkanlıklar kazanmak gerekiyor. Şimdi kazanmak istiyorsun ama alışkanlıkların on yıl sürmeli," ifadelerini kullandı.

Doncic, geçtiğimiz yaz döneminde kondisyonuna odaklanarak ciddi bir çalışma yaptı. EuroBasket 2025'teki performansı, özellikle savunma tarafındaki gelişimi, bu çabaların karşılığını verdiğini gösteriyor.


26 yaşındaki guard, geçtiğimiz yaz Lakers ile üç yıllık yeni bir kontrata imza attı. Bu anlaşma, 2028'de dev bir beş yıllık kontrat imzalamasının yolunu açıyor. Fisher'ın sözleri, hem Doncic'in uzun vadeli bir Lakers planının parçası olacağına hem de takımın onun liderliğine güvendiğine işaret ediyor.

