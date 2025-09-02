Afyonkarahisar'da motor sporları şölenine hazırlık

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde 3-7 Eylül tarihleri arasında hem motor sporları hem de festival heyecanı başlayacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TÜRKİYE) heyecanının 6-7 Eylül tarihlerinde yaşanacağı kentte ülkenin en büyük entegre gençlik spor festivali NG Afyon Motofest ise 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 yılda 9 kez kesintisiz olarak Afyonkarahisar'da yapılan bu şampiyona ve festivale bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, şampiyona ve festival öncesinde alanda yapılan çalışmaları anlattı. Hazırlıkların son aşamasına geldiğini, parkurun ise optimum sulamaya geçildiğini belirten Başkan Vekili Baysan, "Bu sene 2025 sezonunda 9'uncusunu yapacağımız MXGP Dünya Şampiyonası ve Motofest'in sunacağız. Hazırlıklar artık son aşamasına geldi. Parkur tamamen neredeyse bitti. Optimum sulamaya kadar geçtik. Emniyet bariyerleri onlar bunlar, şu anda sadece makyaj kısmı kaldı. Festival tarafında da çadırlar kuruldu, tüm hazırlık yapıldı. Buradan özellikle belirtmek istiyorum bir fuar geçirdi bizim dışımızda bir mermer fuarı, alan çok kötüydü. Belediyemizin katkılarıyla 10-15 gün gibi kısa bir sürede eski aline getirdiler, hatta daha da iyi oldu. Elektrik altyapısını yenileyerek belediyemiz sahayı bize teslim etti. Biz de kalan kısa süreyi çok iyi değerlendirip en iyi şekilde yine tüm motor spor severlere burada ağırlamak istiyoruz" dedi.Parkurda son dakika değişiklik olabileceğini belirten Baysan, "Bu sene parkur üzerinde bir değişiklik yapılmadı. Ama son dakikada gelen registeri son hafta alıyoruz. Ayın 1'inde gelip tekrar kontrol edecek herkesin bilmesini istemedikleri için belki bir figür, iki figür eksiltir veya çoğaltırız. Ama o bu hafta belli olacak. Çünkü önceden yarışçıların bunu bilmesini çok istemiyorlar. O sürpriz kısmı kalıyor" diye konuştu.Herkesi Afyonkarahisar'da birlikte olmaya davet eden Baysan, "Biz burada Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi, Valiliğimizle birlikte gerçekten bir motor sporları şöleni hazırladık. Festivalle dünyanın en iyi motokros yarışçılarını burada ağırlayacağız. Öncelikle Afyonkarahisar halkını daha sonra da Türkiye'nin çeşitli illerinden bütün motor spor severleri, müzik severleri mutlaka Afyonkarahisar'a bekliyoruz, coşkuyla 2025 sezonunda burada klasikleşen eylülün ilk haftasında hep beraber olmak istiyoruz. Herkesi Afyonkarahisar'a davet ediyorum" dedi.