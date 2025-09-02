Trabzonspor, Bennacer için masada!

Son olarak öne çıkan isim ise İtalya pazarından. Bordo mavililerMilan'da kadro dışı bırakılan Ismael Bennacer için teklif gönderdi.



Çizme ekibinin satmayı düşündüğü güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan Cezayirli orta saha oyuncusu için kiralama önerisinde bulunuldu.



AC Milan'ın önceliği satıp para kazanmak olsa da Fırtına, şansını deniyor. Son günlerde adı geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya ve Juventus ile birlikte Bologna ile de anılan Ismael Bennacer'in kulübüyle 2027'ye kadar mukavelesi bulunuyor.



