1 maç oynadı serbest kaldı: Dele Alli!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli, Como ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.

calendar 02 Eylül 2025 12:42 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 12:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Como'nun İngiliz oyuncusu Dele Alli, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı.

2022/2023 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren İngiliz oyuncu Dele Alli, ardından Everton tarafından serbest bırakılmıştı. Eylül 2025'te Como'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

İngiliz yıldız, Como'da sadece 1 maça çıktı. Söz konusu maçta yıldız oyuncu, Milan karşısında 9 dakikada kırmızı kart gördü.
