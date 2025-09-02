'Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'ye haber yolladı'

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı transfer etmesinin ardından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Neo Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor'un Galatasaray'a görüşmeye başlamasının ardından Fenerbahçe'ye haber yolladığını iddia etti.
"FENERBAHÇE'YE HABER YOLLADILAR"
Serdar Ali Çelikler "Trabzonspor, Uğurcan Çakır için son kez Fenerbahçe'ye haber gönderdi. "Galatasaray Uğurcan'ı almak istiyor. Size verdiğimiz sözü tutuyoruz, ne diyorsunuz?" denildi. Fenerbahçe ise "Galatasaray'a hayırlı olsun." yanıtı gönderdi. Çünkü Ederson ile anlaşma tamamlanmıştı." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE, 3 TEMMUZ'DA..."
Öte yandan Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Uğurcan Çakır'ın transfer süreci hakkında şu ifadeleri kullandı;
"Yurt dışından istenilen teklif gelmeyince yurt içinden ilk aday Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin bu süreçte imzanın 3 Temmuz'da atılması gibi rezalet fikirleri de oldu. Ancak iki kulüp arasındaki malum durumdan bu iş gerçekleşmedi.
Sonra geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Uğurcan isteğini belirtti ve Ertuğrul Doğan ise ısrarla son ana kadar direndi. Yönetimi ve Ertuğrul Doğan'ı eleştirebilecek onlarla şey bulabilirim ama Trabzonspor'un bu transferde kasasına rekor para girmesini sağlayan sadece ve sadece Ertuğrul Doğan'ın bu duruşudur.
KDV ile ilgili de; Trabzonspor KDV yönünden devletten alacaklı olduğundan - transfere ödediği para > transferden gelen para - bu para direkt kulübe gelecek. Detaya girmiyorum ama €3M opsiyon da gerçekleşmesi çok muhtemel bir opsiyon.
Sonuçta Trabzonspor; artık takımda oynamak istemeyen, 29 yaşında ve bir sene kontratı kalmış bir oyuncusunu €36M gibi rekor bir ücretle satmıştır. Bununla ilgili tabii ki eleştirecek pek çok şey bulunabilir ama mühim olan Trabzonspor'un çıkarıdır ve artık bu saatten sonra daha da önemlisi, bu gelecek paranın nereye harcanacağıdır."
