Amed SF, Abdullah Tazgel'i Kütahyaspor'a kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Abdullah Tazgel'i Nesine 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'a kiraladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Abdullah Tazgel'in, Kütahyaspor'a kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Abdullah Tazgel'e yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
