Amed SF, Abdullah Tazgel'i Kütahyaspor'a kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Abdullah Tazgel'i Nesine 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'a kiralık olarak yolladı.

calendar 02 Eylül 2025 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Abdullah Tazgel'in, Kütahyaspor'a kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Abdullah Tazgel'e yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

