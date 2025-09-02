Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

