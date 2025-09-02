Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmasının ardından, gözler bordo-mavililerin yapacağı kaleci transferine çevrildi.
Kayserispor'dan Bilal Bayazıt, Başakşehir'den Muhammet Şengezer, bordo-mavililerin listesinde yer alırken, flaş bir açıklama geldi.
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 26 yaşındaki Bilal Bayazıt ile ilgili "Şu an için herhangi bir gelişme yok. Beni bizzat arayan ya da kapımızı çalan bir yönetici olmadı. Trabzonspor'un Bilal Bayazıt ile ilgilendiğini duydum ancak resmi bir girişim söz konusu değil." açıklamasını yaptı.
Haber: Faruk Aydemir
