Milli maçta yumruklu kavga!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Mısır'a 3-1 kaybeden Türkiye U21 Milli Takımı'nda 2 oyuncu arasında kavga çıktı.

calendar 02 Eylül 2025 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 13:17
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Milli maçta yumruklu kavga!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz, geçtiğimiz günlerde Mısır ile karşılaşırken iki oyuncumuz arasında sinirler gerildi.

MAĞLUBİYLE AYRILDIK

Milliler, 9-16 klasman maçında Mısır'a setlerde 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup olurken maç esnasında yaşanan kavga sosyal medyada gündem oldu.


İKİ OYUNCU ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmada ilk setin oynadığı sırada ısınmaya çıkan iki milli voleybolcumuz arasında kısa süreli bir kavga yaşandı. İki oyuncumuz arasında yaşanan kavga takım arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMADI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), olaya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.


 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.