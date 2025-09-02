Milli maçta yumruklu kavga!

MAĞLUBİYLE AYRILDIK

İKİ OYUNCU ARASINDA KAVGA ÇIKTI

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMADI

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz, geçtiğimiz günlerde Mısır ile karşılaşırken iki oyuncumuz arasında sinirler gerildi.Milliler, 9-16 klasman maçında Mısır'a setlerde 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup olurken maç esnasında yaşanan kavga sosyal medyada gündem oldu.Karşılaşmada ilk setin oynadığı sırada ısınmaya çıkan iki milli voleybolcumuz arasında kısa süreli bir kavga yaşandı. İki oyuncumuz arasında yaşanan kavga takım arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), olaya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.