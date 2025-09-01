Hidayet Türkoðlu: 'Þu an bir hikaye yazma yolundalar'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Baþkaný Hidayet Türkoðlu, 2025 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda (EuroBasket 2025) 4'te 4 yapan A Milli Takým'ýn güzel bir hava yakaladýðýný ve bunu sürdüreceðine inandýðýný belirterek, "Þu an bir hikaye yazma yolundalar. Ýnþallah gururla taþýyacaklarý bir baþarý elde ederler." dedi.



Baþkan Türkoðlu, EuroBasket 2025'te Türkiye'nin grup maçlarýný oynadýðý Letonya'nýn baþkenti Riga'da AA muhabirinin sorularýný yanýtladý.



Þampiyonada son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ve yarýn A Grubu'nda Sýrbistan'a karþý liderlik maçýna çýkacak ay-yýldýzlý ekibi tebrik eden Hidayet Türkoðlu, "Güzel bir birliktelikleri var. Bunu her geçen gün katlayarak ileri noktaya götürdüklerini görebiliyoruz. Herkesin keyif aldýðý ve gurur duyduðu noktadayýz. Takým içerisindeki pozitif enerjiyi herkes görüyor. Güzel bir enerji yakaladýlar. Ýnþallah böyle devam eder." diye konuþtu.



A Milli Basketbol Takýmý'nýn oynadýðý basketbolla keyif verdiðini vurgulayan Türkoðlu, þu ifadeleri kullandý:



"Ýlk hedefimiz grubumuzu en üst sýrada tamamlayýp, çapraz eþleþmedeki en iyi avantajý saðlamaktý. Grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledik. Yarýn da liderlik için çok önemli maça çýkacaðýz. Ýyi bir yolda olduðumuzu düþünüyorum. Ancak henüz bir þeyi baþarmýþ durumda deðiliz. Takým da bunun bilincinde. Yarýn da ayný motivasyonla grup liderliði için sahaya çýkacaklar. Onlara baþarýlar diliyorum. Her geçen gün daha iyi takýmlara karþý oynama fýrsatý yakalayacaðýz. Sýrbistan da bunlardan biri. Onlar ekol ve yýllardýr bu tecrübeleri yakalamýþ bir ülke. Biz de güzel bir hava yakaladýk. Çok keyifli bir maç olacaðýný düþünüyorum. Ýnþallah sevinen taraf biz oluruz. Yenersek istediðimiz hedef doðrultusunda iþimizi biraz daha saðlam adýmlarla atmaya devam etmiþ olacaðýz."



- "Ýstediðimiz hedeflere doðru yavaþ yavaþ yükseldiðimizi görürüz"



Hidayet Türkoðlu, EuroBasket 2025'te madalya yolunda çeyrek finale yükselmenin çok önemli olduðunu aktardý.



Turnuvada çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Türkoðlu, "Türk Milli Takýmý'ný, hak ettiðimize inandýðýmýz için sahnede en üst seviyede görmek istiyoruz. Þu an güzel bir hava yakaladýk. Sporcular da bunun bilincinde. Sahada mücadelesini vermeye devam edecekler. Ýlk 8'e girmeden bir þey baþardýðýmýzý hiçbir zaman düþünmedim. Oynadýðýmýz basketbolla bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bunu baþardýðýmýz zaman geleceðe yönelik doðru adýmlar attýðýmýzý söyleyebiliriz. Bunu baþardýðýmýz zaman inþallah istediðimiz hedeflere doðru yavaþ yavaþ yükseldiðimizi görürüz." deðerlendirmesinde bulundu.



- "Bir hikaye yazma yolundalar"



Baþkan Türkoðlu, A Milli Takým'ýn þampiyonada hikaye yazma yolunda olduðunu ve oyuncularýn gururla taþýyacaklarý bir baþarý elde edeceðine inandýðýný dile getirdi.



Takýmdaki pozitif enerjinin sahaya yansýdýðýnýn altýný çizen Türkoðlu, "Buradaki arkadaþlarýmýzýn hepsini, kardeþim olarak görüyorum. Bir baþkan olarak deðil abileri olarak onlarla bir diyalog kurdum. Onlara söylediðim sözler vardý. Sporculuk zamanýmýzda kendimizin hikayelerini yaþadýk. Onlar da þu an bir hikaye yazma yolundalar. Ýnþallah kariyerleri için ileride her zaman gururla taþýyacaklarý bir baþarý elde ederler. Ýnþallah bu arkadaþlarýmýz da hak ettikleri ve verdikleri mücadele sonunda güzel bir baþarý elde ederler." þeklinde görüþ belirtti.



- "Alperen, NBA'deki sezonun devamýný milli takýma da yansýtýyor"



Hidayet Türkoðlu, A Milli Takým'ýn yýldýz oyuncusu Alperen Þengün'ün geçen sezon NBA'de sergilediði performansý EuroBasket 2025'e de taþýdýðýný söyledi.



Þampiyonadaki ilk 4 maçta ay-yýldýzlýlarýn en etkili ismi olan 22 yaþýndaki pivotla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Baþkan Türkoðlu, "Alperen, NBA'deki sezonun devamýný þu an milli takýma da yansýtýyor. Alperen'in geçen sezon All-Star'ýn verdiði baþarýyý ve öz güveni sahaya her anlamda yansýttýðýný görüyoruz. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Bu genç yaþýnda bu derece öz güvenli oynamasý ve çok iyi bir takým oyuncusu olduðunu göstermesi bizi çok mutlu ediyor. O ve yanýndaki genç arkadaþlarýmýz bu formayý uzun yýllar taþýyacak. Ýnþallah milli takýmýmýzý baþarýlara götürürler." ifadelerini kullandý.



- "Ýnþallah 'Triple double' yapabilir"



Baþkan Türkoðlu, "Alperen Þengün'ün EuroBasket 2025'in geride kalan bölümünde "Triple double" yapabileceðine inanýyor musunuz? sorusunu þöyle yanýtladý:



"Ýnþallah. Takýmýn sayý, ribaunt ve asist anlamýnda en çok katký saðlayan ismi. Bu süreç de turnuvanýn ilerleyen maçlarýnda mutlaka gelecektir. Bu anlamda kendisini çok geliþtirmiþ bir sporcu. Keþke geçen maç o baþarýyý elde etseydi. Takým arkadaþlarýyla çok güzel bir uyumu var. Kaptanýmýz da çok güzel liderlik yapýyor. Diðer arkadaþlarýmýz çok güzel katký saðlýyorlar. Ýnþallah da böyle devam eder."



Son olarak Türk taraftarlara da milli takýma desteklerinden dolayý teþekkür eden ve çaðrýda bulunan Hidayet Türkoðlu, "Portekiz maçýnda seyircimiz, takýmýmýzýn güzel performansýna tribünlerde 10. Yýl Marþý ve Ýzmir Marþý ile destek verdi. Güzel bir atmosfer vardý. Her geçen gün bu baþarýyý gören basketbolseverlerin milli takýmý yalnýz býrakmayacaðýna inanýyorum. Ýnþallah yarýn ve hafta sonu da tribünde takýmýmýzý yalnýz býrakmazlar ve onlarý desteklerler." diyerek sözlerini tamamladý.



