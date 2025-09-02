Senne Lammens Manchester United'ta!

Galatasaray'ın ilgilendiği genç kaleci Senne Lammens, 21 milyon euro bonservisle Manchester United'a transfer oldu.

calendar 02 Eylül 2025 02:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 02:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Senne Lammens Manchester United'ta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 

Manchester United, Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Genç kaleci İngiliz ekibine 21 milyon euro bonservisle transfer oldu ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Lammens, Royal Antwerp formasıyla 64 maça çıktı ve takımın 2023'te Belçika Süper Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Mart ayında ilk kez Belçika Milli Takımı kadrosuna seçilen 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika Pro Ligi'nde en çok kalesini gole kapatan oyuncu olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.