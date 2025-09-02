Borsa neden düşüyor? 2 Eylül BIST neden düştü?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen bir kongrenin iptali için açılan davanın sonucu, piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Mahkemenin, mevcut yönetimin görevden alınmasına ve 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmasına karar vermesi, siyasi arenada yeni bir tartışma başlattı. Kongre sürecinin de durdurulması, siyasi istikrar beklentilerini bir miktar zedeleyebilir.

Geçici olarak atanan heyetin (Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) göreve başlaması, kısa vadede belirsizliği azaltabilir. Ancak bu tür siyasi gerilimler, yatırımcıların risk iştahını düşürebiliyor.

Sadece siyasi gelişmeler değil, küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri de borsadaki düşüşü destekliyor. Yüksek faiz oranları, şirket karlarını olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Ayrıca, dünyadaki büyük merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam etme kararı, küresel likiditeyi azaltarak borsalarda bir baskı oluşturuyor.

Sonuç olarak, borsadaki düşüş çok yönlü bir olgu. İstanbul'daki siyasi gelişmeler, bu düşüşe katkıda bulunan unsurlardan sadece biri. Ancak yatırımcılar, hem yerel hem de küresel gelişmeleri dikkatle takip ederek pozisyonlarını yeniden gözden geçiriyor.