Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 15:47 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 15:47

Borsa neden düşüyor? 2 Eylül BIST neden düştü?

Son zamanlarda yatırımcıları tedirgin eden borsa düşüşü, pek çok farklı sebebe bağlanıyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar, artan enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler gibi faktörler, borsanın yönünü belirlemede önemli rol oynuyor. Ancak yerel dinamiklerin de bu düşüşte etkili olabileceği konuşuluyor. Özellikle son günlerde İstanbul'da yaşanan siyasi gelişmeler, piyasada belirsizlik yaratarak yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Borsa neden düşüyor? 2 Eylül BIST neden düştü?
Abone Ol
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen bir kongrenin iptali için açılan davanın sonucu, piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Mahkemenin, mevcut yönetimin görevden alınmasına ve 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmasına karar vermesi, siyasi arenada yeni bir tartışma başlattı. Kongre sürecinin de durdurulması, siyasi istikrar beklentilerini bir miktar zedeleyebilir.

Geçici olarak atanan heyetin (Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) göreve başlaması, kısa vadede belirsizliği azaltabilir. Ancak bu tür siyasi gerilimler, yatırımcıların risk iştahını düşürebiliyor.

Düşüşün Diğer Sebepleri

Sadece siyasi gelişmeler değil, küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri de borsadaki düşüşü destekliyor. Yüksek faiz oranları, şirket karlarını olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor. Ayrıca, dünyadaki büyük merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam etme kararı, küresel likiditeyi azaltarak borsalarda bir baskı oluşturuyor.

Sonuç olarak, borsadaki düşüş çok yönlü bir olgu. İstanbul'daki siyasi gelişmeler, bu düşüşe katkıda bulunan unsurlardan sadece biri. Ancak yatırımcılar, hem yerel hem de küresel gelişmeleri dikkatle takip ederek pozisyonlarını yeniden gözden geçiriyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Jota Silva'nın Sporting transferi 1 dakika farkla iptal oldu! Dünya Futbolu Jota Silva'nın Sporting transferi 1 dakika farkla iptal oldu!
Borsa neden düşüyor? 2 Eylül BIST neden düştü? Gündem Borsa neden düşüyor? 2 Eylül BIST neden düştü?
Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidince, oğlunun adını değiştirdi Trabzonspor Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidince, oğlunun adını değiştirdi
2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı? Gündem 2 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?
Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor'la masada Trabzonspor Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor'la masada
Beşiktaş'tan yerli sağ bek hamlesi: Gökhan Sazdağı! Beşiktaş Beşiktaş'tan yerli sağ bek hamlesi: Gökhan Sazdağı!
Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi Fenerbahçe Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi
Amed SF, Abdullah Tazgel'i Kütahyaspor'a kiraladı Spor Toto 1. Lig Amed SF, Abdullah Tazgel'i Kütahyaspor'a kiraladı
Trabzonspor'da kale için alternatifler masada Trabzonspor Trabzonspor'da kale için alternatifler masada
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni
2
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikna edildi
3
Galatasaray için İstanbul'da: İlkay Gündoğan
4
Uğurcan Çakır, Galatasaray'da!
5
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ederson!
6
Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır'dan açıklama
7
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.