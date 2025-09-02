Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek transferi için flaş bir isim gündeme geldi.
HT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Transferde kısa süre için gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
30 yaşındaki deneyimli sağ bek, bu sezon 3 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon ise 30 maçta görev alan Gökhan Sazdağı, 4 asist kaydetmişti.
Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
