Beşiktaş'tan yerli sağ bek hamlesi: Gökhan Sazdağı!

Beşiktaş, sağ bek transferi için Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı.

calendar 02 Eylül 2025 15:19
Fotoğraf: AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek transferi için flaş bir isim gündeme geldi.

HT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı. Transferde kısa süre için gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

30 yaşındaki deneyimli sağ bek, bu sezon 3 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon ise 30 maçta görev alan Gökhan Sazdağı, 4 asist kaydetmişti.

Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
