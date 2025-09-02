Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ederson!

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Ederson ile anlaştığını duyurdu.
11 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.
MANCHESTER CITY KARİYERİ
2018 yılından beri Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta Manchester City'nin kalesini korudu. Geçirdiği 7 sezonda İngiliz kulübü ile 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere Kupası, 1 Fifa Dünya Kulüpler Dünya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.
11 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya senelik 11 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.
MANCHESTER CITY KARİYERİ
2018 yılından beri Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta Manchester City'nin kalesini korudu. Geçirdiği 7 sezonda İngiliz kulübü ile 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 2 İngiltere Kupası, 1 Fifa Dünya Kulüpler Dünya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.