Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 10:39 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 10:39

İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Yeni Bir Sabah programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Küçükkaya ayrılık kararının "karşılıklı mutabakat" yoluyla alındığını ifade etti

İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Abone Ol
İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından Halk TV'de yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programına geri dönmedi.

T24'e konuşan Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı ve kanal yöneticilerine teşekkür etti.

Yeni dönemde farklı bir kanalda program yapacağı iddialarına ilişkin Küçükkaya, "Henüz herhangi bir kanalla anlaşmadım. Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

Küçükkaya'nın büyük olasılıkla TV100 ile anlaşması bekleniyor.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV'den Halk TV'ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmuştu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Donnarumma, Manchester City'de! Manchester City Donnarumma, Manchester City'de!
İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi? Gündem İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?
Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif! Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif!
Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu Fenerbahçe Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Gündem KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye yanıtı! Fenerbahçe Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye yanıtı!
Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan! Beşiktaş Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gündem İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Uğurcan Çakır, Galatasaray'da!
2
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni
3
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikna edildi
4
Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır'dan açıklama
5
Galatasaray için geliyor: İlkay Gündoğan
6
Fenerbahçe'de ayrılık: Sofyan Amrabat
7
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ederson!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.