İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından Halk TV'de yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programına geri dönmedi.

T24'e konuşan Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı ve kanal yöneticilerine teşekkür etti.

Yeni dönemde farklı bir kanalda program yapacağı iddialarına ilişkin Küçükkaya, "Henüz herhangi bir kanalla anlaşmadım. Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

Küçükkaya'nın büyük olasılıkla TV100 ile anlaşması bekleniyor.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV'den Halk TV'ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmuştu.