Milli boksörler, dünya şampiyonası için İngiltere'ye gitti

Milli boksörler, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Liverpool kentine gitti.

calendar 02 Eylül 2025 16:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksörler, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Liverpool kentine gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, 4-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyona katılacak milli takım kafilesi, İstanbul'dan havayoluyla Manchester kentine, oradan da karayoluyla Liverpool'a ulaştı. Kafileyi, Manchester Başkonsolos Yardımcısı Safa Sert karşıladı.

10'ar kadın ve erkek sporcudan oluşan milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:


Kadınlar: Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer, Hatice Akbaş, Sema Çalışkan, Şeyma Düztaş

Erkekler: Ahmet Pekel, Emrah Yaşar, Kaan Aykutsun, Mehmethan Çınar, Mücahit İlyas, Necat Ekinci, Samet Ersoy, Samet Gümüş, Sultan Osmanlı, Tolga Kaya

