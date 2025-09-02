İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan, İlkay Gündoğan hamlesi geldi. Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinden geçerek, imza atması bekleniyor.



Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme ve 5 yıllık garanti ücret ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'ın anlaştığına dair iddiaların ardından İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi olduğu gündeme geldi.



İLKAY GÜNDOĞAN YABANCI STATÜSÜNDE Mİ, YERLİ Mİ?

İlkay Gündoğan, Süper Lig'de yerli statüsünde değerlendirilecek. Kurallar gereği Almanya A Milli Takımı'nı 15 Haziran 2015 öncesinden seçtiği için yerli statüsünde sayılıyor.



