Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 11:42 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 11:42

İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi olduğu araştırılmaya başlandı.

İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?
Abone Ol
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan, İlkay Gündoğan hamlesi geldi. Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinden geçerek, imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme ve 5 yıllık garanti ücret ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'ın anlaştığına dair iddiaların ardından İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi olduğu gündeme geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN YABANCI STATÜSÜNDE Mİ, YERLİ Mİ?
İlkay Gündoğan, Süper Lig'de yerli statüsünde değerlendirilecek. Kurallar gereği Almanya A Milli Takımı'nı 15 Haziran 2015 öncesinden seçtiği için yerli statüsünde sayılıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Donnarumma, Manchester City'de! Manchester City Donnarumma, Manchester City'de!
İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi? Gündem İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?
Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif! Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif!
Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu Fenerbahçe Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Gündem KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye yanıtı! Fenerbahçe Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye yanıtı!
Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan! Beşiktaş Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gündem İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Uğurcan Çakır, Galatasaray'da!
2
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni
3
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikna edildi
4
Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır'dan açıklama
5
Galatasaray için geliyor: İlkay Gündoğan
6
Fenerbahçe'de ayrılık: Sofyan Amrabat
7
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ederson!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.