Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 11:42 -
Güncelleme Tarihi:
02 Eylül 2025 11:42
İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Taraftarlar tarafından İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi olduğu araştırılmaya başlandı.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan, İlkay Gündoğan hamlesi geldi. Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinden geçerek, imza atması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme ve 5 yıllık garanti ücret ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'ın anlaştığına dair iddiaların ardından İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi olduğu gündeme geldi.
İLKAY GÜNDOĞAN YABANCI STATÜSÜNDE Mİ, YERLİ Mİ?
İlkay Gündoğan, Süper Lig'de yerli statüsünde değerlendirilecek. Kurallar gereği Almanya A Milli Takımı'nı 15 Haziran 2015 öncesinden seçtiği için yerli statüsünde sayılıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.