Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası düzenlendi

Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası yapıldı.

calendar 02 Eylül 2025 14:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası düzenlendi
Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları" Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu ve Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 16 ilden 200 sporcu katılım sağlıyor.

Müsabakalarda şampiyon olan 2 takım 1. Lig'e yükselecek.

Müsabakalar, 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

