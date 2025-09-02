Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası düzenlendi

Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası başladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları" Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Mecnun Otyakmaz Spor Salonu ve Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 16 ilden 200 sporcu katılım sağlıyor.
Müsabakalarda şampiyon olan 2 takım 1. Lig'e yükselecek.
Müsabakalar, 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları" Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Mecnun Otyakmaz Spor Salonu ve Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 16 ilden 200 sporcu katılım sağlıyor.
Müsabakalarda şampiyon olan 2 takım 1. Lig'e yükselecek.
Müsabakalar, 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.