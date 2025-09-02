Merkezefendi'ye potada genç takviye

Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosuna Gelişim Koleji Spor Kulübü'nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz'ı kattı.
Merkezefendi'den, "Kulübümüz Gelişim Koleji Spor Kulübü'nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Mustafa geçtiğimiz sezonu 12.7 sayı, 4.4 ribaund, 3.6 asist ortalamalarıyla tamamladı. Aramıza hoş geldin Mustafa, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklaması yayınlandı.
Merkezefendi sezon öncesi 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.
