Jadon Sancho, Aston Villa'da!

Avrupa'da yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Aston Villa, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.



Birmingham ekibi, Manchester United'da istenilen performansı gösteremeyen İngiliz yıldız için mutlu sona ulaştı.



Jadon Sancho, kiralık olarak Aston Villa kadrosuna katıldı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.



