Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 10:21

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Eylül 2025

Bugün (2 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 2 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Eylül 2025
2 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 2 Eylül Salı günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

2 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 2 Eylül maç takvimi

2 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)

15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay

15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor

15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK

15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK

16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)

19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)

20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor

İngiltere Federasyon Kupası

21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town

21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic

21:45 AFC Portchester-Gloucester City

21:45 Stratford Town-Halesowen Town

21:45 Bootle-Silsden

21:45 Poole Town-Didcot Town

21:45 Shildon-Witton Albion


