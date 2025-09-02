Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Eylül 2025

2 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 2 Eylül Salı günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



2 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 2 Eylül maç takvimi



2 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI



Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur



13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)



15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay



15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor



15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK



15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK



16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)



19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)



20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor



İngiltere Federasyon Kupası



21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town



21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic



21:45 AFC Portchester-Gloucester City



21:45 Stratford Town-Halesowen Town



21:45 Bootle-Silsden



21:45 Poole Town-Didcot Town



21:45 Shildon-Witton Albion







