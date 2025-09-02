Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 10:21 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Eylül 2025
Bugün (2 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 2 Eylül maç takvimi
2 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 2 Eylül Salı günün maçları listesi...
2 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur
13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)
15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay
15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor
15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK
15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK
16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)
19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)
20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor
İngiltere Federasyon Kupası
21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town
21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic
21:45 AFC Portchester-Gloucester City
21:45 Stratford Town-Halesowen Town
21:45 Bootle-Silsden
21:45 Poole Town-Didcot Town
21:45 Shildon-Witton Albion
