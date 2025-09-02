Nazillispor'a tıraş sponsoru

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, ilginç bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.Yönetim, siyah-beyazlı takımda forma giyen futbolcuların maç tıraşlarının ücretsiz yapılması için ilçedeki bir erkek berberi ile el sıkıştı. Kulüpten yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.Profesyonel futbolcu transferinde yasak bulunması nedeniyle amatör statüde oynayan futbolcuları kadrosuna dahil eden ve 30'un üzerinde oyuncuyla anlaşan Nazillispor, son takviyesini genç kanat oyuncusu Abdullah Şengüler'i alarak yaptı.Siyah-beyazlıların yazılı açıklamasında,denildi. Elazığ ekibinde geçen sezon profesyonel lisansla ligde ve kupada 1'er maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Nazillispor'a transfer olmak için amatöre dönüş yaptı.