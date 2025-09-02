Nazillispor'a tıraş sponsoru

TFF 3. Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, ilginç bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

calendar 02 Eylül 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'a tıraş sponsoru
Yönetim, siyah-beyazlı takımda forma giyen futbolcuların maç tıraşlarının ücretsiz yapılması için ilçedeki bir erkek berberi ile el sıkıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Yapılan protokol kapsamında futbolcularımızın maç tıraşı konusunda destek sağlanacaktır. Nazillispor ailesi olarak kulübümüze göstermiş oldukları bu anlamlı destekten dolayı kendilerine teşekkür eder; ilçemizin küçük esnafının kulübümüze verdiği katkının çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Birlikte daha güçlü, Nazillispor için el ele" ifadelerine yer verildi.

BİR AMATÖR TRANSFER DAHA

Profesyonel futbolcu transferinde yasak bulunması nedeniyle amatör statüde oynayan futbolcuları kadrosuna dahil eden ve 30'un üzerinde oyuncuyla anlaşan Nazillispor, son takviyesini genç kanat oyuncusu Abdullah Şengüler'i alarak yaptı.

Siyah-beyazlıların yazılı açıklamasında, "2004 doğumlu genç kanat oyuncusu Abdullah Şengüler, 23 Elazığ FK'dan takımımıza katıldı. Yeni sezonda formamız altında başarılı bir performans sergilemesini diliyor, büyük Nazilli ailesine hoş geldin diyoruz" denildi. Elazığ ekibinde geçen sezon profesyonel lisansla ligde ve kupada 1'er maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Nazillispor'a transfer olmak için amatöre dönüş yaptı.


