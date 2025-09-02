Benfica'da Kerem yerine transfer: Lukebakio

Benfica, Sevilla'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu kadrosuna kattı.

calendar 02 Eylül 2025 03:00 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 03:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Benfica'da Kerem yerine transfer: Lukebakio
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra yeni bir ismi resmen duyurdu.

Portekiz ekibi Sevilla'nın kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Belçikalı yıldız, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla ile 39 maça çıkan Lukebakio, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

