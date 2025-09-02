Benfica'da Kerem yerine transfer: Lukebakio

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra yeni bir ismi resmen duyurdu.
Portekiz ekibi Sevilla'nın kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Belçikalı yıldız, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
Portekiz ekibi Sevilla'nın kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Belçikalı yıldız, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Sevilla ile 39 maça çıkan Lukebakio, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.