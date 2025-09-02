Dallas Mavericks'in guardı Klay Thompson, eski takımı Golden State Warriors dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Showtime w/ Coop programında Michael Cooper'a konuşan Thompson, Warriors'ın şampiyonluklarla dolu döneminde saha dışı gerilimlerin önemli rol oynadığını söyledi:
"On yıl boyunca aynı grupla seyahat edip her gün birlikte vakit geçiriyorsunuz. Bir aile gibisiniz ama bu aynı zamanda çatışmaları da beraberinde getiriyor. Çok tartışma, çok kavga yaşandı. Draymond, Steph ya da koç ile zaman zaman sürtüşmeler oldu. Ama profesyonelce davranıp hepsini sahada bırakmayı bildik. En sonunda kazanmak için bir aradaydık."
Thompson, Warriors hanedanını oluşturan ruhun yalnızca yetenek ve koçlukla değil, bu çatışmalarla da beslendiğini belirtti.
"Takımdaki herkes en rekabetçi oyuncuydu. O yüzden beş yüzüğümüz var. Birbirimizi en iyisini vermeye zorladık. Bu da bazen sert tartışmalara, hatta fiziksel olaylara dönüştü ama sonunda şampiyonluk geldiğinde hepsini unuttuk."
Thompson'ın sözleri, kamuoyuna da yansımış olan iki büyük olayı hatırlattı: 2018'de Draymond Green ile Kevin Durant arasındaki tartışma ve 2022-23 sezonu öncesinde Green'in Jordan Poole'a attığı yumruk.
