Dallas Mavericks'in guardı Klay Thompson, eski takımı Golden State Warriors dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Showtime w/ Coop programında Michael Cooper'a konuşan Thompson, Warriors'ın şampiyonluklarla dolu döneminde saha dışı gerilimlerin önemli rol oynadığını söyledi:Thompson, Warriors hanedanını oluşturan ruhun yalnızca yetenek ve koçlukla değil, bu çatışmalarla da beslendiğini belirtti.Thompson'ın sözleri, kamuoyuna da yansımış olan iki büyük olayı hatırlattı: 2018'de Draymond Green ile Kevin Durant arasındaki tartışma ve 2022-23 sezonu öncesinde Green'in Jordan Poole'a attığı yumruk.