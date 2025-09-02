Eski yıldız futbolcu Gareth Bale, emeklilik sonrası kariyerinde gözünü iş dünyasına çevirirken planlarında Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin attığı adımları örnek aldığını açıkladı.Curry, 2023 yılında Under Armour ile yaptığı dev anlaşma sayesinde 1 milyar dolar değerinde iş anlaşmasına imza atan ilk NBA oyuncusu olmuştu. Ancak Curry'nin iş dünyasındaki yatırımları sadece bu kontratla sınırlı değil.Warriors süperstarı, aynı zamanda Unanimous Media adlı bir prodüksiyon şirketine, Thirty Ink isimli spor giyim markasına ve Gentlemen's Cut isimli premium bourbon markasına yatırım yaparak geniş bir portföy oluşturdu. Bu çeşitlilik, diğer sporculara da emeklilik sonrası finansal güvence sağlama konusunda ilham veriyor.Bu isimlerden biri de Real Madrid ile beş UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve kariyerini Los Angeles FC'de noktalayan Galli futbol efsanesi Gareth Bale oldu. Bale, katıldığı Front Office Sports podcast'inde Curry'yi örnek aldığını itiraf etti." diyen Bale, Curry'nin profesyonel yaklaşımına dikkat çekti.Bale ayrıca geçtiğimiz yıl bir Warriors maçını da izledi ve Curry ile buluşarak onun maçta giydiği formayı hediye aldı.Curry'nin şu anki serveti yaklaşık 240 milyon dolar civarında. Ancak yıldız oyuncu, sadece kendi varlığını büyütmek değil, aynı zamanda basketbolu da geliştirmek istediğini vurguluyor. Complex'e verdiği röportajda, NBA oyuncularının emeklilik öncesi takımlara yatırım yapamamasının haksızlık olduğunu söyleyen Curry, Michael Jordan'ın yolundan giderek basketbolun büyümesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Jordan, 2010'da Charlotte Hornets'a yatırım yaparak bu alanda ilki başarmış ve daha sonra milyarder olmuştu.