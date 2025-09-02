16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'da yapılacak

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 16'ncısı, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak 9-11 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.Kemer Enduro Motosiklet Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından geçen yıl Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen yarışın, 40 ülkeden 400'ün üzerinde sporcuyu ağırlaması bekleniyor. Enduro sporunun ünlü isimleri, Türkiye'de zorlu parkurda büyük çekişme yaşayacak.Spor Toto, Cazador Tekstil, Talay Lojistik sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferik'in katkılarıyla gerçekleşecek yarışlar plaj, orman ve dağ olmak üzere üç etapta koşulacak.Deniz seviyesinden başlayacak yarış, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek.Farklı ülkelerden on binlerce motor sporları tutkunu, her yıl ekim ayında Kemer'e hem tatil hem de yarışmayı yerinde takip etmek için aileleriyle geliyor. Ekim ayında Kemer'de Sea To Sky yarış haftasında yüksek sezondaki gibi turizm hareketliliği yaşanıyor. Oteller başta olmak üzere tüm turizm sektörüne katkı sağlayan organizasyon, spor turizmi etkinliği olarak bölge tanıtımına önemli katkı sağlıyor.