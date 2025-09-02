Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Milli boksörler, 4 Eylül'de başlayacak Dünya Boks Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını tamamladı.Milli boksörler Emrah Yaşar, Mehmet Han Çınar ve antrenör Selim Vinçoğlu, AA muhabirine, kamp sürecini ve Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerini aktardı.Yaklaşık 6 aydır kamplarda olduklarını ve hazırlıkların çok verimli geçtiğini dile getiren milli boksör Emrah Yaşar, "Üç turnuvaya katıldık, güzel başarılar elde ettik. İtalya, Kazakistan ve Özbekistan'da kamplarımız oldu, orada da çok iyi çalıştık. Şampiyonadaki hedefimiz tabii ki altın madalya kazanmak. Önce inanmak gerekiyor, biz de en içten şekilde buna inanıyoruz. Finalde çok iyi dövüşeceğimize ve altın madalyaya ulaşacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.Antrenmanların ve çalışmanın kendisini motive ettiğini belirten Emrah, turnuvalar sayesinde gezdiği ülkeler hakkında, "Türkiye gibisi yok. İnsanın kendi şehri, kendi ülkesi gibisi olmuyor. Ama bu sayede daha önce görmediğim birçok şehir ve ülkeyi görme fırsatım oldu. Gittiğim her ülkenin kültürü farklıydı, bu da benim için çok değerli bir deneyim oldu." diye konuştu.Uzun süredir hazırlık yaptıklarını aktaran Mehmet Han Çınar, Dünya Şampiyonası hakkında şunları kaydetti:"Buradaki tüm arkadaşlarım, ben de dahil, çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ailelerimizden uzak, aylardır yurt içinde ve yurt dışında kamplarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle hedefimiz her zaman Türk bayrağını göndere çekmek ve en yukarıya taşımak. Tüm takım arkadaşlarımın da hedefi aynı. Çünkü bu fedakarlıkların karşılığını ancak böyle alabiliriz."Mehmet Han, motivasyon kaynağını hakkındaki soruya, "Ben genelde eski atalarımızın savaşlara giderken dinlediği müziklerle kendimi motive ederim. Maç öncesinde böyle müzikler dinlemek beni daha mücadeleci kılıyor. Mehter marşı veya 'gökbörü' müzikleri gibi Türklüğü vurgulayan eserler bana ekstra cesaret veriyor. Bu da benim totemim diyebiliriz. Ringin içinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." yanıtını verdi.Milli takım antrenörlerinden Selim Vinçoğlu, Dünya Şampiyonası kamplarının son etabını oldukça verimli geçirdiklerini vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:"Her kamp bir öncekinden daha üst seviyede geçti. Bu kampımız da oldukça verimli geçti. Özbek ve İtalyan takımları geldi. Hatta İtalyanların birinci takımı burada bizimleydi. Onlar da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Dolayısıyla çok faydalı ve güzel bir kamp süreci oldu. Hedefimiz tabii ki altın madalya almak. Elimizden geldiğince çok madalya toplamak istiyoruz. İki altın, belki daha fazlası olur, gerisi gümüş veya bronz olabilir. Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."Antrenör olmanın zorluklarına dikkati çeken Vinçoğlu, "Dışarıdan bakıldığında antrenör olmak kolay gibi görünebilir; sadece düdük çalıyorsun, antrenman yaptırıyorsun sanılır. Ama öyle değil. Sporcu nasıl yoruluyorsa, antrenör de aynı şekilde yoruluyor. Hatta daha fazlası var; çünkü sporcu sadece kendisiyle ilgileniyor, ama antrenör 10-15 sporcu ile ilgileniyor. Hepsinin psikolojisini, motivasyonunu yönetmek zorunda. Bu çok zor bir iş, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ama zorluk olmadan başarı da olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.