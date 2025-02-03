Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 12:59 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 12:59

UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2025

UEFA kadro bildirim süresi, Şubat ayıyla beraber merak edilen konulardan biri oldu. UEFA liste süresi için son tarih netleşti. Avrupa temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa isim listelerini belirlenen takvim doğrultusunda UEFA'ya iletmesi gerekiyor. Peki UEFA listesi ne zaman verilecek 2025? Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA kadro bildirim süresi doldu mu, son tarih ne? İşte ayrıntılar...

UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2025
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Avrupa listesi ne zaman verilecek, 2025 Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor büyük bir merakla takip ediliyor. Transfer dönemine dair tüm detaylar ve tarihler netlik kazandı.

AVRUPA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin UEFA'ya kadro listelerini bildirmeleri için son tarih 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlendi.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcuları belirlenen süre içinde UEFA'ya bildirmezse, yeni oyuncularını Avrupa maçlarında oynatamayacak.

AVRUPA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2025

Avrupa'nın en büyük liglerinde 2025 kış transfer dönemi 3 Şubat'ta sona erecek. 3 Şubat'tan itibaren takımlar yeni oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük liglerde transfer süreci 3 Şubat 2025'te tamamlanırken, bazı ülkelerde bu süreç 4 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Özellikle Hollanda ve Portekiz gibi liglerde transfer penceresi bir gün daha açık kalacak.

HANGİ ÜLKEDE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa'daki büyük liglerin tamamında transfer dönemi 3 Şubat'ta kapanacak. Ancak Hollanda ve Portekiz gibi bazı liglerde 4 Şubat'a kadar devam edecek. Süper Lig'de ise transfer dönemi 11 Şubat'a kadar sürecek.

Almanya: 1 Ocak - 3 Şubat 2025
İngiltere: 1 Ocak - 3 Şubat 2025
Fransa: 1 Ocak - 3 Şubat 2025
İtalya: 2 Ocak - 3 Şubat 2025
İspanya: 2 Ocak - 3 Şubat 2025
Belçika: 7 Ocak - 3 Şubat 2025
Hollanda: 2 Ocak - 4 Şubat 2025
Portekiz: 2 Ocak - 4 Şubat 2025
Türkiye (Süper Lig): 13 Ocak - 11 Şubat 2025
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