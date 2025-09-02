Lue: "Kawhi Leonard'ı kendisinden koruyoruz"

Los Angeles Clippers koçu Tyronn Lue, süperstar Kawhi Leonard'ın sık sık arka arkaya maçlara çıkmaması nedeniyle gelen eleştirilere açıklık getirdi.

calendar 02 Eylül 2025 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lue: 'Kawhi Leonard'ı kendisinden koruyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers koçu Tyronn Lue, süperstar Kawhi Leonard'ın sık sık arka arkaya maçlara çıkmaması nedeniyle gelen eleştirilere açıklık getirdi.

Club Shay Shay podcast'inde konuşan Lue, "Onun sahaya çıkabilmek için verdiği emeği her gün görüyoruz. Sanki o oynamak istemiyormuş gibi algılanıyor ama öyle değil. Aslında onu durduran biziz. Kendi sınırlarını zorlamaya çalışıyor ama bu tehlike oluşturuyor. Onu kendisinden korumak zorundayız," dedi.

Leonard, Clippers'a katıldığı 2019'dan bu yana 472 normal sezon maçının sadece 266'sında forma giyebildi. 2024-25 sezonunun ilk 34 maçını sağ diz sakatlığı nedeniyle kaçıran yıldız, Nisan ayında Mavericks karşısında sezonun ilk "back-to-back" maçlarına çıkarak uzun bir aradan sonra üst üste maç oynadı.


Clippers, Leonard'ı yıllardır sakatlık riskine karşı pamuklara sarıyor. Bu kez, takımın playoff yarışı kritik bir noktaya geldiğinde ona yeniden üst üste maç oynama izni verildi. Leonard, 2021, 2023 ve 2024'te playofflarda sakatlanmıştı. Ancak 2025'te ilk kez bir playoff dönemini sakatlık yaşamadan tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.