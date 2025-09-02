Los Angeles Clippers koçu Tyronn Lue, süperstar Kawhi Leonard'ın sık sık arka arkaya maçlara çıkmaması nedeniyle gelen eleştirilere açıklık getirdi.Club Shay Shay podcast'inde konuşan Lue,dedi.Leonard, Clippers'a katıldığı 2019'dan bu yana 472 normal sezon maçının sadece 266'sında forma giyebildi. 2024-25 sezonunun ilk 34 maçını sağ diz sakatlığı nedeniyle kaçıran yıldız, Nisan ayında Mavericks karşısında sezonun ilk "back-to-back" maçlarına çıkarak uzun bir aradan sonra üst üste maç oynadı.Clippers, Leonard'ı yıllardır sakatlık riskine karşı pamuklara sarıyor. Bu kez, takımın playoff yarışı kritik bir noktaya geldiğinde ona yeniden üst üste maç oynama izni verildi. Leonard, 2021, 2023 ve 2024'te playofflarda sakatlanmıştı. Ancak 2025'te ilk kez bir playoff dönemini sakatlık yaşamadan tamamladı.