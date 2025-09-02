Egeliler Türkiye Kupası'nda sahnede!

Ege'nin 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki 8 temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda sahne alacak.

calendar 02 Eylül 2025 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EGE'nin 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'deki 8 temsilcisi yarın Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda sahne alacak.

3'üncü Lig ekipleri hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarına kupada çıkacak. Kupada ilk turda rakiplerini normal sürede veya beraberlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltı atışlarında mağlup eden takımlar yollarına devam edecek. Ege ekiplerinin ilk turda yarınki maç programları şöyle:

15.00 Aliağa FK-İnegöl Kafkasspor, Alanya 1221-Muğlaspor, Edirnespor-Somaspor, Kestel Çilekspor-Uşakspor, 19.00 Bornova 1877-Afyonspor, Denizli İdmanyurdu-Nazillispor, Fethiyespor-Söke 1970 Spor.

