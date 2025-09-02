Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 14:33 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 14:33

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Eylül ayı toplantı tarihi

Piyasalar merakla bekliyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı faiz kararını belirleyeceği toplantıya hazırlanıyor. Karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli bir açıklama geldi. Öte yandan Ağustos 2025 dönemine ait "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, Ağustos 2025 dönemine ait "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu paylaştı. Buna göre, ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde üç farklı kesimde düşüş oldu. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 0,6 puan azalarak yüzde 22,8'e gerilerken, reel sektörün beklentisi 1,3 puan düşüşle yüzde 37,7 olarak gözlemlendi. Hane halkı tarafında da beklenti 0,4 puanlık azalışla yüzde 54,1 olarak kaydedildi. Son gelişmeler bu yönde olurken Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

MERKEZ KARARI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli bir açıklama geldi. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Bu olumlu seyir, dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak adına ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın faiz kararını belirleyeceği toplantı 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Kararın saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.


