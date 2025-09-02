Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarına hız verdi.
Bordo-mavililer, Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş için resmi temaslara başladı.
Konyaspor cephesi ise kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.
Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."
KONYASPOR'UN İSTEDİĞİ RAKAM
Öte yandan Konyaspor, 20 yaşındaki genç kaleci için 7 milyon euro bonservis bedeli istedi. Trabzonspor ise bu rakamı fazla buldu.
Listesinde birçok yerli isim olan Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor ile görüşmelere devam edecek.
Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor'la masada
Konyaspor, Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor
