Jota Silva'ya Türkiye transferi kapısı açıldı

Sporting, Jota Silva transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. FIFA sistemine oyuncu kaydedilmiş olmasına rağmen Portekiz Ligi'ne gönderilen lisans evrakları 00.01'de ulaştı ve transfer geçersiz sayıldı.

02 Eylül 2025 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dünya futbolunda çoğu ligde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, transfer hikayeleri de gündeme düşmeye başladı.

Sporting Lizbon, Jota Silva transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 

1 DAKİKALIK GECİKME TRANSFERİ BİTİRDİ

Botafogo ile anlaşması iptal olan Jota Silva için Sporting devreye girdi. Portekiz ekibi, Nottingham Forest'a 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren teklifte bulundu. İngiliz kulübü bu öneriyi 23.00'ten sonra kabul etti.


EVRAKLAR 23.45'TE GELDİ

Taraflar arasındaki evrak alışverişi zamanla yarışa döndü. Sporting belgeleri lige e-posta yoluyla gönderse de tüm dosyalar Alvalade'ye 23.45'ten sonra ulaştı. Evrakların tamamlanması ve gönderimi ise 00.01'i buldu.

SPORTING'İN İTİRAZI SONUÇSUZ KALDI

FIFA'da transfer onaylanmış görünse de Portekiz Ligi, süresi dolduğu için kaydı reddetti. Sporting cephesi, gecikmenin teknik aksaklıktan kaynaklandığını öne sürse de itiraz kabul edilmedi. Böylece Jota Silva'nın Sporting hayali başlamadan sona erdi.

TÜRKİYE SEÇENEĞİ MASADA

Sporting'e transferi 1 dakika ile iptal olan Jota Silva, transfer dönemi devam eden Türkiye, Katar veya Suudi Arabistan'a gidebilir.

