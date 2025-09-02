Jota Silva'ya Türkiye transferi kapısı açıldı

1 DAKİKALIK GECİKME TRANSFERİ BİTİRDİ

EVRAKLAR 23.45'TE GELDİ

SPORTING'İN İTİRAZI SONUÇSUZ KALDI

TÜRKİYE SEÇENEĞİ MASADA

Dünya futbolunda çoğu ligde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, transfer hikayeleri de gündeme düşmeye başladı.Sporting Lizbon, Jota Silva transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Botafogo ile anlaşması iptal olan Jota Silva için Sporting devreye girdi. Portekiz ekibi, Nottingham Forest'a 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren teklifte bulundu. İngiliz kulübü bu öneriyi 23.00'ten sonra kabul etti.Taraflar arasındaki evrak alışverişi zamanla yarışa döndü. Sporting belgeleri lige e-posta yoluyla gönderse de tüm dosyalar Alvalade'ye 23.45'ten sonra ulaştı. Evrakların tamamlanması ve gönderimi ise 00.01'i buldu.FIFA'da transfer onaylanmış görünse de Portekiz Ligi, süresi dolduğu için kaydı reddetti. Sporting cephesi, gecikmenin teknik aksaklıktan kaynaklandığını öne sürse de itiraz kabul edilmedi. Böylece Jota Silva'nın Sporting hayali başlamadan sona erdi.Sporting'e transferi 1 dakika ile iptal olan Jota Silva, transfer dönemi devam eden Türkiye, Katar veya Suudi Arabistan'a gidebilir.