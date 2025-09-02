Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Monza forması giyen Inter'in eski oyuncusu Stefano Sensi'ye resmi teklif yaptı.

02 Eylül 2025
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
1992-1993 sezonundan sonra tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamayan Gençlerbirliği kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı.

Başkent temsilcisi son olarak Monza forması giyen Inter'in eski oyuncusu Stefano Sensi'ye resmi teklif yaptı.

Kırmızı-siyahlı takımın transferde aşama kat ettiği öğrenildi.


ÇOK YÖNLÜ

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra ön liberoda da görev alabiliyor.

PERFORMANSI

30 yaşındaki İtalyan orta saha geçen sezon Monza'da 3'ü ilk 11, 15 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

KARİYERİ

Stefano Sensi 3.5 sezon Inter forması giydi. Sensi'nin kariyerinde San Marino, Cesena, Sasuolo, Inter, Sampdoria ve Monza takımları yer alıyor. Stefano Sensi 9 kez İtalya A Milli Takım forması giyerken 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 

 

