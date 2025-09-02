JaVale McGee, kariyerini Avustralya'da sürdürme kararını konuştu

NBA'de 16 sezon geçiren tecrübeli pivot JaVale McGee, kariyerinin son bölümünde yeni bir maceraya yelken açtı. 37 yaşındaki oyuncu, Avustralya NBL şampiyonu Illawarra Hawks ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 02 Eylül 2025 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
McGee, Geelong Advertiser'a verdiği röportajda kararının nedenini şu sözlerle açıkladı:
"NBA'de 16 yıl oynadım ve her zaman Avrupalı oyunculara biraz imrenirdim. Çünkü farklı ülkeleri görüp keşfedebiliyorlardı. Benim böyle bir fırsatım hiç olmadı. Avustralya fırsatı çıkınca hiç düşünmeden kabul ettim."

2.13m boyundaki pivot, NBA kariyerinde 10 farklı takımda forma giydi, üç şampiyonluk yüzüğü kazandı: Golden State Warriors ile 2017 ve 2018'de, Los Angeles Lakers ile 2020'de. Kariyeri boyunca LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi yıldızlarla yan yana oynadı.


Son olarak 2023–24 sezonunda Sacramento Kings formasıyla sahaya çıkan McGee, 46 maçta 4.0 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları yakaladı. 2024'te kısa süreliğine Porto Riko'da Vaqueros de Bayamon'da forma giydikten sonra Avustralya'ya transfer oldu.

NBA kariyerinde toplam 909 normal sezon maçına çıkan McGee, 7.6 sayı, 5.0 ribaund ve 1.4 blok ortalamalarıyla oynadı ve yüzde 58'e yakın şut yüzdesi yakaladı. Çember koruma ve pota altındaki bitiriciliği, ona uzun ve başarılı bir NBA kariyeri kazandırdı.

