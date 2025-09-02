Marsilya resmen duyurdu: Pavard!

Marsilya, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu Inter'li Benjamin Pavard'ı kiraladı.

calendar 02 Eylül 2025 03:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marsilya resmen duyurdu: Pavard!
Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirmişti.

Fransa ekibi Marsilya, bu ayrılıklar sonrası 2.5 milyon euro bedelle Inter'den 29 yaşındaki oyuncu Benjamin Pavard'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milano ekibinde 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



