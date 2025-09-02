Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirmişti.
Fransa ekibi Marsilya, bu ayrılıklar sonrası 2.5 milyon euro bedelle Inter'den 29 yaşındaki oyuncu Benjamin Pavard'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milano ekibinde 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Marsilya resmen duyurdu: Pavard!
Marsilya, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu Inter'li Benjamin Pavard'ı kiraladı.
