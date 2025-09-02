Marsilya resmen duyurdu: Pavard!

Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirmişti.



Fransa ekibi Marsilya, bu ayrılıklar sonrası 2.5 milyon euro bedelle Inter'den 29 yaşındaki oyuncu Benjamin Pavard'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Milano ekibinde 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.







