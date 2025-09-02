Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı.

02 Eylül 2025 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı. 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu yanıt vermesi halinde tamamlanacak.

YALÇIN, ÇOK İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

 

 
