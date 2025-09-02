New York Knicks'in yeni transferi Guerschon Yabusele, taraftarlarla güçlü bir bağ kuracağından emin.Yaz aylarında Knicks ile iki yıllık, 11.7 milyon dolarlık kontrat imzalayan Fransız forvet, İsrail basınından One'a verdiği röportajda hem kulübü övdü hem de tarzını anlattı:29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Philadelphia 76ers formasıyla 11.0 sayı, 5.6 ribaund, 2.1 asist ortalamaları yakaladı ve yüzde 50.1 saha içi isabetiyle takımın güvenilir isimlerinden biri oldu. Hem hücumda hem savunmada çok yönlü katkılarıyla rotasyonda önemli rol üstlendi.Boston Celtics'teki iki sezonunun ardından Avrupa'ya dönüp Real Madrid'de yıldızlaşan Yabusele, 2024–25 sezonunda Philadelphia formasıyla NBA'e dönüş yaptı ve bu performansı kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.EuroBasket'te Fransa adına liderlik rolü üstlenen Yabusele, özellikle geçtiğimiz yaz Paris Olimpiyatları'ndaki başarılı performansının ardından öne çıkıyor. İsrail karşısındaki mağlubiyete rağmen Fransa'nın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.Knicks, playoff hedefini büyütürken Yabusele'nin ön alandaki sertliği, çok yönlü savunması ve dış şut tehdidi önemli katkılar sağlayacak. Kendisi de bunu şu sözlerle ifade etti:"Bu yıl playoffları hedefleyen iyi bir kadro var. Bu hedefe ulaşmada kesinlikle yardımcı olabilirim."