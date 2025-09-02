Keny Arroyo, resmen Cruzeiro'da

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı.

calendar 02 Eylül 2025 14:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 14:40
Haber: Sporx.com
Keny Arroyo, resmen Cruzeiro'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Brezilya ekibi, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilya ekibi, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek.


Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları:

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.