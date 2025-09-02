Bursalı master atletten Balkan Şampiyonası'ndan 4 madalya!

Bu yıl 34'üncücüsü düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası, 29-31 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan'ın Varazdin kentinde yapıldı. Şampiyonada 12 ülkeden 650 sporcu mücadele etti.Türkiye'yi temsil eden 75 yaş kategorisindeki Çocuk Doktoru Murat Kaçar, 100 metrede elde ettiği 18.25'lik derecesiyle bronz madalya aldı. Aynı yaş grubunda 4x100 metre bayrak yarışında Sezer Engin, Şeref Nuray ve Ercan Özcan ile birlikte mücadele eden milli takım 77.74'lük derecesiyle şampiyon oldu. Kaçar, yüksek atlamada 1.24 metrelik derecesiyle altın madalya alırken, 70 yaş grubunda düzenlenen Balkan Bayrak (800+400+200+100) yarışında Hadi Fazlı Bayram, Abdullah Ünay ve Ercan Özkan ile birlikte Türkiye'yi temsil ederek 5.10.72'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.Dr. Murat Kaçar, şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.