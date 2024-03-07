PSG Mbappe'nin alternatifini buldu

Paris Saint-Germain sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe'nin alternatifini Bukayo Saka olarak belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG Mbappe'nin alternatifini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2024 18:26
Son güncelleme 07 Mart 2024 18:28
Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için alternatif arayışları devam ediyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre PSG, Kylian Mbappe'nin yerine gelecek yıldız ismi İngiltere'de buldu.

140 MİLYON ÖNERECEKLER

Fichajes'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Fransız ekibinin 22 yaşındaki İngiliz yıldız oyuncu için 140 milyon euroluk bir teklif yapacağı ancak İngiliz ekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceğinin belli olmadığı da söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Arsenal formasıyla 35 resmi maça çıkan Bukayo Saka bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery