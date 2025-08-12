12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

PSG, Illia Zabarnyi transferini açıkladı

PSG, Bournemouth'un 22 yaşındaki Ukraynalı stoperi Illia Zabarnyi'nin transferini açıkladı.

Fransız Ligue 1 ekiplerinden PSG, Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi'yi transfer etmekten mutluluk duyuyor. 6 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulübün Ukraynalı ilk oyuncusu olacak." denildi.

63+3 MİLYON EURO

PSG, bu transfer için Bournemouth'a 63 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.

36 MAÇ

Zabarnyi, İngiliz ekibi ile geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıktı.

