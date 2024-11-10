 <

PSG, Fransa'da çok farklı

Şampiyonlar Ligi'nde bocalayan Paris Saint-Germain, Angers deplasmanında 4-2 kazanarak liderlik koltuğunu korudu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG, Fransa'da çok farklı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2024 00:52
Son güncelleme 10 Kasım 2024 01:00
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Angers ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Raymond-Kopa'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 4-2'lik skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 20. dakikalarda Lee Kang-In, 31 ve 45+2. dakikalarda Bradley Barcola kaydetti.

Angers'in golleri 90+1. dakikada Esteban Lepaul ve 90+7'de Emmanuel Biumla'dan geldi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elden PSG, 29 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Angers, 10 puanda kaldı.

PSG, gelecek hafta Parc des Princes'te Toulouse'u ağırlayacak. Anger ise Auxerre deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery