Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Angers ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Raymond-Kopa'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 4-2'lik skorla kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 20. dakikalarda Lee Kang-In, 31 ve 45+2. dakikalarda Bradley Barcola kaydetti.
Angers'in golleri 90+1. dakikada Esteban Lepaul ve 90+7'de Emmanuel Biumla'dan geldi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elden PSG, 29 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Angers, 10 puanda kaldı.
PSG, gelecek hafta Parc des Princes'te Toulouse'u ağırlayacak. Anger ise Auxerre deplasmanına gidecek.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 20. dakikalarda Lee Kang-In, 31 ve 45+2. dakikalarda Bradley Barcola kaydetti.
Angers'in golleri 90+1. dakikada Esteban Lepaul ve 90+7'de Emmanuel Biumla'dan geldi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elden PSG, 29 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Angers, 10 puanda kaldı.
PSG, gelecek hafta Parc des Princes'te Toulouse'u ağırlayacak. Anger ise Auxerre deplasmanına gidecek.