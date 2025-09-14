PSG durdurulamıyor: Lens engelini Barcola ile geçti!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG sahasında Lens'i ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

PSG, 15. dakikada Vitinha'nın asistinde Bradley Barcola'nın golüyle öne geçti. İlk yarı PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekipte 51. dakikada Bradley Barcola yine Vitinha'nın asistinde sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve PSG, Lens'i 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikta PSG 4'te 4 yaptı ve maç falasıyla liderliğe yerleşti. Lens ise 6 puanla 7. sırada yer aldı.

PSG, ligin 5. haftasında deplasmanda Marsilya ile Le Classique derbisinde kozlarını kapışacak. Lens ise sahasında Berke Özer ve Lille'i ağırlayacak.