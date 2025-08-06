PSG'den Barcola için 100 milyon euro'luk talep!

Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola, Liverpool'un transfer listesinde yer alıyor.



RMC Sport'ta yer alan habere göre, Liverpool, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.



İKİ ŞART BEKLENİYOR



Paris Saint-Germain ise teknik direktör Luis Enrique'nin takımda kalmasını istediği Barcola için iki şartın yerine gelmesini bekliyor;



-Fransız oyuncunun ayrılmak istemesi

-100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis



SEZON PERFORMANSI



PSG'de geçen sezon 64 maçta süre bulan Barcola, 21 gol attı ve 21 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Barcola'nın, kulübü Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



