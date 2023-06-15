PSG'de Messi'nin yerine Salah!

Paris Saint Germain, takımdan ayrılan Lionel Messi'nin yerine Muhammed Salah'ı düşünüyor. PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, yıldız oyuncuyla Fas'ta bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Messi'nin yerine Salah!
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15 Haziran 2023 17:34
Paris Saint Germain, yeni sezon transfer çalışmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

Fransız basınına göre; Paris Saint Germain, takımdan ayrılan Lionel Messi'nin yerine Muhammed Salah'ı düşünüyor.

PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, yıldız oyuncuyla Fas'ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde ayrıca transferin Fransız ekibi için çok kolay olmayacağı da aktarıldı.

31 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu sezon Liverpool ile 38 maçta 19 gol, 12 asist yapma başarısı gösterdi.

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