PSG'de Luis Enrique-Dembele gerilimi!

PSG'nin Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Ousmane Dembele ile teknik direktör Luis Enrique arasında soğuk rüzgarların estiği öne sürüldü.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Luis Enrique ve Ousmane Dembele arasındaki ilişkinin gittikçe gerildiği belirtildi.



LİGDE KADROYA ALMADI



Bayern maçında kırmızı kart görmesinin ardından Luis Enrique, yıldız futbolcuyu Nantes maçının kadrosuna almadı.



Fransız basını, ikili arasındaki bağın son yaşananların ardından kopma noktasına geldiği belirtildi.



SİSTEMİNİ BEĞENMİYOR



Öte yandan İspanyol teknik adam ile Fransız futbolcunun ilişkisinin sezon başından beri kötü olduğu ve Dembele'nin deneyimli teknik adamın sistemini ve taktiğini beğenmediği yazıldı.



Fransız futbolcunun disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Enrique, son oynadıkları Nantes maçında oyuncuyu kadroya almayarak cezalandırdığı aktarıldı.



27 yaşındaki oyuncu, bu sezon PSG'de 16 maça çıktı ve 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



