PSG'de Galtier yerine iki aday

Christophe Galtier yönetiminde bu sezon istediğini bulamayan Paris Saint-Germain, yeni teknik direktör konusunda kolları sıvadı.



GALTIER YERİNE İKİ ADAY



Kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galtier yerine iki aday üzerinde duruyor. Bu adaylar ise Jose Mourinho ve Thiago Motta.



MOURINHO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Khelaifi'nin Jose Mourinho'yu her zaman beğendiği aktarıldı. Portekizli teknik adamın yeni hoca için listede olduğu kaydedildi.



DİĞER ADAY MOTTA



Nasser Al-Khelaifi'nin aklındaki diğer teknik direktör adayının Thiago Motta olduğu öne sürüldü. Khelaifi'nin, teknik direktörlük kariyerine PSG'nin U19 takımında başlayan Motta'yı beğendiği ve daha önce de göreve getirmeyi düşündüğü aktarıldı. Motta'nın, İtalya Serie A'da Bologna ile iyi bir sezon geçirdiği ve PSG'de futbol oynadığı için de kulübün yapısını iyi bildiği kaydedildi.



Paris Saint-Germain'de teknik direktör Galtier'in artık günlerinin sayılı olduğunun altı çizildi. Kulübün yeni teknik direktör konusunda da kararını kısa süre içerisinde vereceği öne sürüldü.





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