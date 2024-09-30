PSG'de flaş Dembele gelişmesi!

PSG'de Ousmane Dembele, Arsenal maçının kadrosunda yer almadı. Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, bu kararıyla ilgili konuştu.

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PSG'de flaş Dembele gelişmesi!
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30 Eylül 2024 20:16
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşı karşıya gelecek Paris Saint-Germain'de önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibinde Ousmane Dembele, bu maçın kadrosunda yer almadı.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Dembele için yaptığı açıklamada, "Bunu uzatmayacağım. Sadece takıma karşı sorumluluklarıyla ilgili bir sorun vardı. Takım için en iyisini istiyorum ve Dembele'yi kadroya almadım. Aramızda bir sorun yaşanmadı." dedi.

İspanyol teknik adam ayrıca, "Eğer birisi takımın kurallarına uymuyorsa, bu onun böyle önemli bir maça hazır olmadığı anlamına gelir." diye konuştu.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında salı günü Arsenal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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