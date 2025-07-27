PSG'de Donnarumma ve Chevalier gelişmesi!

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Gianliugi Donnarumma için önemli bir gelişme yaşandı.
Paris Saint-Germain, Donnarumma ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamamasının ardından Lille'den Lucas Chevalier ile görüşmelere başladı.
SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA
L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Chevalier ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı ve Fransız file bekçisi ile 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti.
EN AZ 40 MİLYON EURO
Paris Saint-Germain, 23 yaşındaki file bekçisinin transferi için Lille ile görüşmelerine devam ediyor. Lille, Chevalier için en az 40 milyon euro talep ediyor. Fransız ekibi, bu bedelin altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
Paris Saint-Germain'in Chevalier'i kadrosuna katması durumunda Donnarumma'nın ayrılığı konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.
DONNARUMMA'YA DEV TALİPLER
Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde yer alan Donnarumma ile İngiltere'den Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği kaydedildi.
Paris Saint-Germain, Donnarumma ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamamasının ardından Lille'den Lucas Chevalier ile görüşmelere başladı.
SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA
L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Chevalier ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı ve Fransız file bekçisi ile 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti.
EN AZ 40 MİLYON EURO
Paris Saint-Germain, 23 yaşındaki file bekçisinin transferi için Lille ile görüşmelerine devam ediyor. Lille, Chevalier için en az 40 milyon euro talep ediyor. Fransız ekibi, bu bedelin altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
Paris Saint-Germain'in Chevalier'i kadrosuna katması durumunda Donnarumma'nın ayrılığı konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.
DONNARUMMA'YA DEV TALİPLER
Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde yer alan Donnarumma ile İngiltere'den Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği kaydedildi.